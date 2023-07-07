Госдеп и Белый дом отреагировали на данные о "мирных" переговорах экс-чиновников США с Лавровым

Администрация президента США Джо Байдена не санкционировала и не оказывала поддержки тайным встречам бывших высокопоставленных чиновников США с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и другими россиянами относительно возможных переговоров о прекращении войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США, пишет "Европейская правда".

"Администрация Байдена не санкционировала эти обсуждения. И как мы неоднократно говорили, ничего об Украине без Украины", – отметил он в комментарии агентству.

Представитель Госдепа подчеркнул, что США продолжат предоставлять оружие Киеву, чтобы Украина "могла вести переговоры с позиции силы, когда она посчитает, что время пришло".

В то же время координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CBS News тоже сказал, что эти переговоры не санкционировались Вашингтоном.

"Но я хочу четко заявить, что эти дискуссии не поощрялись и не инициировались нами, и мы не поддерживали их никаким активным образом. Как сказал президент, ничего об Украине без Украины", – отметил он.

Накануне телеканал NBC News сообщил, что группа бывших высокопоставленных американских властей провела неформальную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в апреле этого года, чтобы "заложить основу для потенциальных переговоров о прекращении войны в Украине".

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