Эрдоган после визита Зеленского может поговорить с Путиным – СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским может поговорить с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом сообщил турецкий телеканал A Haber, пишет "Европейская правда".
Журналистка телеканала, которая освещает визит Зеленского в Турцию, в прямом эфире, сообщила, что после этого у Эрдогана запланирован контакт с Путиным.
Во время визита Зеленского будут обсуждаться последние события относительно войны РФ против Украины, продолжение "зерновой сделки" и двусторонние отношения.
Напомним, в четверг Владимир Зеленский был с визитом в Болгарии, после чего отправился в Прагу.
Также, по данным СМИ, Зеленский накануне саммита НАТО в Вильнюсе посетит Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По информации издания, Зеленский и Эрдоган встретятся в Стамбуле. Визит состоится перед завершением действия "зерновой сделки" 17 июля.