Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским может поговорить с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщил турецкий телеканал A Haber, пишет "Европейская правда".

Журналистка телеканала, которая освещает визит Зеленского в Турцию, в прямом эфире, сообщила, что после этого у Эрдогана запланирован контакт с Путиным.

Во время визита Зеленского будут обсуждаться последние события относительно войны РФ против Украины, продолжение "зерновой сделки" и двусторонние отношения.

Напомним, в четверг Владимир Зеленский был с визитом в Болгарии, после чего отправился в Прагу.

Также, по данным СМИ, Зеленский накануне саммита НАТО в Вильнюсе посетит Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По информации издания, Зеленский и Эрдоган встретятся в Стамбуле. Визит состоится перед завершением действия "зерновой сделки" 17 июля.