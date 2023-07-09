Кулеба о предстоящем саммите в Вильнюсе: Путь Украины в НАТО точно станет короче

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после ряда зарубежных визитов президента Владимира Зеленского "путь Украины в НАТО точно станет короче".

Об этом он написал в соцсети Threads, сообщает "Европейская правда".

"Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы. По итогам саммита наш путь в Альянс точно станет короче. И это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы это вместе с ближайшими партнерами это сделали", – отметил министр.

В то же время, по его словам, "не хватает решения, которое сделает этот путь еще быстрее – ясности относительно приглашения Украины к вступлению".

"Для НАТО потерять эту возможность будет означать сделать подарок Путину в момент, когда его надо дожимать на всех фронтах. Работа продолжается. И будет продолжаться без перерыва в течение выходных, до последней минуты принятия декларации саммита НАТО в Вильнюсе", – добавил Кулеба.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне рассказал, что на саммите Альянса в Вильнюсе лидеры примут пакет по Украине, который будет содержать три основных элемента. В то же время он не стал раскрывать содержание будущего решения НАТО относительно членства Украины.

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