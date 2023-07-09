WSJ: Польша тайно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24
Польша недавно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24 советской разработки.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, которые были знакомы с этим вопросом, пишет "Европейская правда".
По данным издания, о передаче вертолетов от Польши не сообщалось публично.
В то же время, как говорится в публикации, воздушный флот Украины остается небольшим по сравнению с российским. Также в украинских воздушных судах менее совершенные системы наведения и защиты.
Украина ограниченно использует авиацию, чтобы не потерять самолеты, отмечается в материале.
Ранее сообщалось, что Чехия передаст Украине дополнительные ударные вертолеты. В прошлом году страна уже передавала Украине боевые вертолеты.
Вместо предоставленных Украине Чехия договорилась о поставках вертолетов из США.