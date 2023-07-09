Почти половина чехов не верят, что украинское контрнаступление приблизит конец войны

Почти половина чехов считают, что украинское контрнаступление не будет способствовать более быстрому прекращению российской агрессии.

Об этом говорится в опросе Median для Radiožurnál, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iRozhlas.

47% опрошенных чехов не ожидают, что украинское контрнаступление поможет быстрее закончить войну. Такого пессимистического мнения чаще всего придерживается население старше 59 лет, люди со средним образованием или, почти в 50% случаев, также жители Моравии и Силезии.

С другой стороны, примерно треть чехов, 31%, придерживаются противоположного мнения. Такую позицию высказывали студенты вузов, избиратели правящей коалиции SPOLU и PirSTAN и избиратели президента Петра Павла.

Менее четверти населения не имеет своего мнения о ситуации с украинским контрнаступлением.

Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел объяснил свое заявление о том, что Вооруженные силы Украины будут иметь только одну попытку для контрнаступления.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявлял, что украинские войска правильно сделали, когда действовали осторожно в ходе контрнаступления, чтобы избежать больших потерь.