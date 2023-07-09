Вице-премьер рассказала, чего ждать, если Украину не пригласят в НАТО в Вильнюсе

Украина будет вынуждена "пересмотреть стратегию", если не получит приглашение присоединиться к НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля.

Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала в интервью "Европейской правде".

"Это однозначно потребует пересмотра стратегии", – сказала она в ответ на вопрос, повлияет ли возможное разочарование решением в Вильнюсе на желание Украины стать членом НАТО.

Стефанишина объяснила, что конкретное решение в Вильнюсе запускает большое количество процессов. По ее словам, неполучение приглашения сместит акцент со вступления в НАТО на гарантии безопасности.

"Конкретное решение в Вильнюсе запускает большое количество процессов. Процессов, связанных со стратегическим планированием, оборонной помощью, оборонным планированием, вопросом, связанным с трансформацией сектора безопасности и обороны, приоритетами во взаимодействии с союзниками, содержанием самих гарантий безопасности.

То есть если мы имеем отсроченное решение или непринятое решение в Вильнюсе относительно членства Украины в НАТО, это означает, что именно гарантии безопасности тогда являются основными. Поэтому очевидно смещаются акценты", – сказала вице-премьер.

В то же время она отметила, что членство в НАТО – "это самая дешевая гарантия безопасности для Украины".

"Это определенным образом "аутсорс" политической ответственности за все, что будет происходить после войны. Потому что есть целая структура, которая отвечает за совместимость, взаимодействие, обучение, профессиональное развитие.

Украина в НАТО – это не только гарантия безопасности, но это и снижение уровня политической ответственности каждого лидера, который принимал решение помогать Украине в течение войны. Это для нас настолько очевидные факты, что особое раздражение вызывают дискуссии, которые ставят на стол абсолютно какие-то нелепые аргументы по поводу России", – сказала Стефанишина.

Она выразила убеждение, что Украина присоединится к НАТО независимо от того, получит ли приглашение вступить в блок на саммите в Вильнюсе.

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