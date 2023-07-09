Глава МИД Турции поговорил с Лавровым о "зерновой сделке"

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время телефонного разговора обсудил со своим российским коллегой черноморскую зерновую инициативу.

Об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на МИД Турции, пишет "Европейская правда".

"Во время разговора обсуждались последние события вокруг Украины и Стамбульского зернового соглашения", – говорится в сообщении.

В МИД России заявили, что Лавров обсудил с главой МИД Турции возвращение защитников Мариуполя в Киев.

"Внимание Анкары было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. Соответствующие шаги, как было подчеркнуто, могут привести только к негативным последствиям", – сообщили также в министерстве.

Во время визита президента Владимира Зеленского в Стамбул на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что охотно продлит соглашение о безопасном транзите украинского зерна на три месяца вместо двух.

Срок действия соглашения о поставках зерна истекает 17 июля. Это жизненно важный путь для украинского сельскохозяйственного экспорта, благодаря которому за последние 11 месяцев было экспортировано миллионы тонн зерна и других товаров.

Прекращение транзита может поднять мировые цены на продовольствие, учитывая важность Украины как экспортера зерна.

Министерство иностранных дел России во вторник заявило, что не считает возможным продолжение Черноморской зерновой инициативы, заключенной летом прошлого года для вывоза зерна из украинских портов.

В середине мая, несмотря на угрозы России выйти из соглашения, Черноморская зерновая инициатива была продлена еще на два месяца.