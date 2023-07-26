В Польше объяснили, как "закроют границу" для зерна из Украины после завершения запрета ЕС

Польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил, что Польша готова ввести односторонний запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, если ЕС решит не продолжать действующие меры.

Об этом Телус сказал в интервью Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Министр выразил надежду, что Еврокомиссия продолжит нынешний запрет на импорт украинского зерна, срок действия которого истекает 15 сентября, но "если нет, то Польше все равно придется решать эту проблему, и мы продемонстрировали, что можем это сделать".

Он подчеркнул, что не воспринимает такой шаг легкомысленно, поскольку это было бы прямым нарушением законодательства ЕС, и отметил, что речь пойдет только о запрете импорта в Польшу, тогда как транзит украинских сельскохозяйственных товаров сохранится.

"То, что мы делаем, это не против кого-то, это для наших фермеров", – пояснил Телус, добавив, что в долгосрочной перспективе хочет "разработать инструменты, которые могут быть использованы другими странами на годы вперед".

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригрозил не открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября. С предложением продлить запрет в Еврокомиссию обратились пять центральноевропейских членов Евросоюза – Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.

Украинский премьер Денис Шмыгаль назвал планы Варшавы "недружественным и популистским" шагом.

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