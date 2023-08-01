Минск говорит, что не нарушил воздушное пространство Польши: это "одна бабка сказала"

Министерство обороны Беларуси открестилось от заявлений польской стороны о нарушении двумя вертолетами воздушного пространства Польши в районе Подляского воеводства.

Об этом говорится в заявлении ведомства, которое цитирует "Европейская правда".

Белорусское Минобороны считает, что утверждения о нарушении воздушного пространства Польши нужны Варшаве для "очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".

"Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле "одна бабка сказала" и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было", – добавили там.

Как известно, Министерство национальной обороны Польши во вторник вечером подтвердило нарушение польского воздушного пространства со стороны Беларуси двумя вертолетами.

Сначала официальная Варшава отрицала факт нарушения воздушного пространства, но позже объяснила, что пересечение границы произошло в районе города Беловеж на очень низкой высоте, и это затруднило его обнаружение радиолокационными системами.

Польша в связи с ситуацией усилит охрану границы, в том числе за счет военных вертолетов, проинформировала об инциденте НАТО, а также вызовет временного поверенного в делах Беларуси для получения объяснений.

Как известно, в Беларуси некоторое время находятся боевики так называемой группы Вагнера, которые перешли туда после попытки мятежа в России. Польская сторона неоднократно подчеркивала, что "вагнеровцы" представляют угрозу для Польши, и усиливала охрану белорусско-польской границы.

На днях премьер Польши официально заявил о перемещении 100 "вагнеровцев" к так называемому Сувальскому коридору – условному перешейку по линии польско-литовской границы, отделяющему территорию Калининградской области РФ и Беларуси.