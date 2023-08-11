На юго-востоке Турции снова произошло сильное землетрясение, есть пострадавшие

В турецкой провинции Малатья, которая в феврале была среди регионов, наиболее пострадавших от катастрофических землетрясений, снова произошли значительные подземные толчки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

В службе по чрезвычайным ситуациям AFAD сообщили, что магнитуда толчков составила 5,3, эпицентром был район Есилюрт в Малатье. Землетрясение произошло в 20:48 на глубине 7 километров.

Photograph: Volkan Kaşık/AA

Толчки почувствовали те же районы, которые пострадали в феврале от разрушительного землетрясения с десятками тысяч погибших – Кахраманмараш, Адияман, Газиантеп.

В правительстве сообщили, что легкие травмы получили 23 человека, часть из них – из-за того, что выпрыгнули с балконов со страха оказаться под завалами.

Malatya'da saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem, güvenlik kamerasına yansıdı https://t.co/8FVAoXvCIW pic.twitter.com/kwb0H2i10M — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 10, 2023

По первым сообщениям, серьезным разрушениям подверглись несколько зданий.

Напомним, 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции и севере Сирии произошли мощные землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5 балла, повлекшие гибель почти 60 тысяч человек в обеих странах.

В Турции масштабы разрушений активизировали дискуссию о градостроительных нормах и ответственности застройщиков, после стихийного бедствия начались аресты представителей строительного бизнеса. По состоянию на середину июля под арестом оказались 350 человек.

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