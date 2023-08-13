Смертельное ДТП с украинцами в Австрии: водителем микроавтобуса был отец погибших детей

В ДТП с участием семьи из семи человек из Украины с микроавтобусом, которое произошло в субботу утром на автобане в Австрии и привело к гибели четырех человек, за рулем находился отец погибших детей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает австрийская газета Kleine Zeitung.

Погибшие – семимесячный и трехлетний ребенок, а также их бабушка и дедушка. Ребенок 2009 года рождения, 40-летний отец и 30-летняя мать выжили, получив незначительные травмы, подтвердили в воскресенье.

фото APA

Около 7:00 утра в субботу микроавтобус занесло вправо, он пробил перила моста и, перевернувшись несколько раз, остановился на боковой улице внизу. Водитель признал, что на несколько секунд заснул.

Семья имела вид на жительство в Польше и ехала в микроавтобусе с польскими номерами.

Однако, как сообщил в воскресенье представитель полиции для агентства APA, национальность водителя не была четко выяснена, поскольку пока не было найдено ни одного документа, удостоверяющего личность.

Сообщается, что пострадавшим также оказали психологическую помощь.

Напомним, около 20 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика на железнодорожном переезде под польской столицей Варшавой.