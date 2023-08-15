В Армении грузовик столкнулся с микроавтобусом: погибли 11 человек

В Армении на трассе Гюмри-Ладжик произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, в результате которого погибли 11 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает News.am со ссылкой на данные МВД Армении.

По данным правоохранителей, в результате ДТП погибли 10 пассажиров и водитель микроавтобуса. Еще пятеро пассажиров, а также водитель грузовика госпитализированы. Врачи сообщили, что их состояние оценивается как тяжелое или крайне тяжелое.

News.am

News.am

Как сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на данные медиков, жизни пятерых пострадавших угрожает опасность.

Родственники погибших рассказали, что они на микроавтобусе возвращались домой из Турции.

По факту ДТП в Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело по признакам части 3 статьи 342 УК Армении ("нарушение правил дорожного движения").

Напомним, в минувшую субботу в Австрии произошло смертельное ДТП с микроавтобусом, в котором находились украинцы. В результате аварии погибли четыре человека.

11 августа около 20 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика на железнодорожном переезде под польской столицей Варшавой.