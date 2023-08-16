Как объявленный референдум делает польскую власть похожей на Орбана

Предвыборные страсти в Польше набирают обороты.

Польские власти собираются провести в день выборов в Сейм и Сенат 15 октября плебисцит, на который вынесут сразу четыре вопроса.

О серьезном вызове для польской власти из-за достаточно критического восприятия этой инициативы оппозицией и значительной частью общества читайте в статье эксперта-международника Станислава Желиховского Стратегия, как у Орбана: как референдум должен помочь польской власти победить на выборах.

Стоит отметить, что референдум, который состоится в этом году в день парламентских выборов, будет далеко не первым в истории Третьей Республики.

Несмотря на, казалось, существующий в Польше плебисцитный опыт, референдумы все же не являются устоявшейся польской традицией. В частности, низкая явка на некоторых из них является тому наглядным подтверждением.

Видимо, именно поэтому власть решила изменить законодательство в этой области, чтобы совместить избирательную кампанию и голосование на референдуме. Поэтому, как оказалось, референдум 15 октября будет касаться не только "принудительного переселения" мигрантов, а гораздо более широкого круга вопросов.

Ежедневно, с 11 по 14 августа, после 7:00 в сети появлялось короткое видео политиков, в котором они раскрывали один из вопросов и, соответственно, обосновывали его.

Среди вопросов, которые озвучивали:

– Поддерживаете ли вы продажу государственных предприятий?

– Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, который сейчас составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин?

– Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанного европейской бюрократией?

– Поддерживаете ли вы снятие заграждения на границе между Республикой Польша и Республикой Беларусь?

Очевидно, что вопросы подавались так, чтобы нанести электоральный удар по оппозиции.

Сказать, что содержание вопросов вызвало целый шквал критики – не сказать ничего. Посыпались обвинения в адрес власти в том, что она чрезвычайно заполитизировала референдум, который в том виде, в котором его представила правящая политсила, является скорее политическим плебисцитом, чем инструментом поддержки зрелой демократии.

"Я бы даже не называл это референдумом, это некий плебисцит по принципу: лучше быть молодым и богатым, чем старым и бедным. Вопросы шокируют", – прокомментировал бывший председатель Национальной избирательной комиссии Польши Войцех Гермелинский.

Начали даже звучать обвинения, что правящая партия "Право и справедливость" предпочитает повторить "успех" господствующей в Венгрии партии "Фидес".

"Он сделает так, как в Венгрии, как Виктор Орбан. Он соединит одни выборы с другими, покажет, что это какие-то вопросы о важных делах, и убедит поляков, что это ключевые проблемы для Польши. Они таковыми не являются", – прокомментировал идею проведения референдума депутат от "Левицы" Кшиштоф Гавковский.

По его убеждению, если бы вице-премьер и лидер партии власти "Право и справедливость" Ярослав Качиньский серьезно относился к референдуму и хотел бы спросить поляков о проблемах, он должен был бы спросить об инфляции. По его словам, Качиньскому стыдно за то, что он сделал много ошибок, и он пытается выиграть выборы благодаря вопросам референдума.

Действительно, с большой вероятностью, идею увеличить поддержку партии власти путем популистского референдума подсмотрели у венгерского премьера Орбана.

Еще в октябре 2016 года в Венгрии прошел плебисцит по переселению беженцев.

Как бы там ни было, такое острое противостояние в Польше по линии "власть-оппозиция" – по принципу "свой-чужой" – не может не волновать. Ведь, в частности, от стабильности в этой стране зависит и эффективность сопротивления Украины российской агрессии.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского Стратегия, как у Орбана: как референдум должен помочь польской власти победить на выборах.