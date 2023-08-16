США наложили санкции на компании, причастные к торговле оружием между Россией и КНДР

Министерство финансов США в среду объявило о введении санкций против трех компаний из Казахстана, России и Словении, которые способствуют торговле оружием между Москвой и Пхеньяном.

Об этом говорится в заявлении ведомства, которое цитирует "Европейская правда".

Санкции введены против компании "Дефенс Инжиниринг" из Казахстана, "Верус" из России и "Версор" из Словакии. Все они связаны с гражданином Словакии Ашотом Мкртичевым, против которого США ввели ограничения еще в марте.

Мкртичев, отмечал тогда американский Минфин, вел переговоры с должностными лицами КНДР и России, договариваясь о передаче более двух десятков видов оружия и боеприпасов в Россию в обмен на ряд товаров, в частности сырье и товары, в Северную Корею.

Подсанкционные компании, как утверждается, являются частью сети, через которую Мкртичев планировал осуществить поставки северокорейского оружия в РФ.

Северная Корея стремится наладить более тесные связи с Кремлем и поддержала Москву после ее вторжения в Украину в прошлом году, обвиняя в этом "гегемонистскую политику" и "высокомерие" США и Запада.

В июне лидер КНДР Ким Чен Ын обещал "держаться за руки" с президентом России Владимиром Путиным и укреплять стратегическое сотрудничество ради общей цели – построения мощной страны.