Кулеба: Украина не чувствует давления со стороны Запада во время наступления

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что цель Киева – освободить всю территорию, оккупированную российскими войсками.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он рассказал в интервью AFP.

Отвечая на вопрос, находится ли Украина под давлением своих западных союзников, которые предоставили значительную военную помощь, чтобы достичь быстрых успехов на фронте, глава МИД сказал, что Киев "этого не чувствует", хотя и признал "увеличение голосов комментаторов и экспертов в публичном пространстве", которые обсуждают темпы успехов Украины во время наступления.

По его словам, "легко говорить, что вы хотите, чтобы все было быстрее, когда вас там нет".

"Наша цель – победа, победа в виде освобождения наших территорий в границах 1991 года. И нам безразлично, сколько времени это займет", – подчеркнул Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства также уточнил, что "пока украинский народ разделяет эту цель, украинское правительство будет плечом к плечу со своим народом".

"Правда заключается в том, что пока мы не победили, нам нужно больше, нам нужно двигаться вперед, потому что война – это реальность, и в этой реальности нам нужно побеждать. Другого пути нет", – резюмировал Кулеба.

Ранее в Пентагоне заявили, что ВСУ совершили чудо, загнав россиян в оборону.

Напомним, Министерство обороны Соединенных Штатов фиксирует продвижение вперед Вооруженных Сил Украины во время контрнаступления, однако прогнозирует, что это будет тяжелая и долгая борьба.