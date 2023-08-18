В МИД считают, что спецтрибунал должен осудить около 20 топ-чиновников РФ

В Министерстве иностранных дел заявили, что спецтрибунал за преступление агрессии России против Украины должен привлечь к ответственности около 20 представителей политического и военного руководства РФ.

Об этом в интервью Укринформу сказал посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич, сообщает "Европейская правда".

По его словам, остальные российские военные преступники будут отвечать за совершенные преступления в других судах.

"Преступление агрессии – это элитарное преступление, оно может совершаться только теми лицами, которые находятся в должности или фактически в состоянии давать приказы на ведение агрессивной войны. То есть вероятно – это будет решать трибунал...Это, возможно, может быть 20 человек – топ-представителей политического и военного руководства РФ", – отметил Кориневич.

Он считает, что в это число войдут постоянные члены Совбеза России, которые принимали решение об агрессии против Украины, а также те, кто осуществлял шаги во исполнение этого решения – командующие родами войск, Росгвардии и вооруженных сил РФ.

Ранее в интервью "Европейской правде" Антон Кориневич рассказывал, что решение о том, как именно будет выглядеть трибунал по российскому преступлению агрессии, еще не принято.

Напомним, Украина вместе с союзниками и партнерами наработала три модели основания и работы специального трибунала по преступлению агрессии России.

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