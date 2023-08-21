Зеленский летит в Грецию на саммит по Балканам

В понедельник, 21 августа, президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит по Балканам в греческих Афинах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует телеканал N1.

Сообщается, что украинский лидер будет среди гостей неформального ужина, приглашенных греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

Также на нем ожидают лидеров стран Западных Балкан и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Темами встречи будут европейская интеграция региона, энергетическая безопасность на Балканах и в Юго-Восточной Европе, а также санкции против России, которые не ввела Сербия, и диалог последней с Республикой Косово.

Накануне Зеленский после визита в Нидерланды был в Дании. На встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен стало известно, что Копенгаген решил передать Украине 19 истребителей F-16.

Напомним, во время визита в Нидерланды Зеленский объявил, что Украина получит 42 истребителя F-16 после того, как украинские пилоты и инженеры завершат обучение.

Перед этим украинский президент приезжал в Швецию, где встретился с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, во время которых стороны договорились о локализации производства шведских боевых машин пехоты CV-90 и обсудили возможную передачу Украине истребителей Gripen.