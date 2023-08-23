Как Украина пошла на уступки по трибуналу для Путина и его команды

В переговорах между Украиной и западными партнерами по формату создания специального трибунала по преступлению агрессии прошел переломный момент.

Официальный Киев публично намекнул на согласие по созданию "гибридного" суда.

О деталях переговоров касательно создания этого специального и беспрецедентного "гибридного" суда – в интересной статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко "Гаагский трибунал" становится реальностью: как Украина и Запад договариваются о спецсуде для Путина.

Над созданием специального трибунала по преступлению агрессии Украина работает уже почти полтора года.

Проблема в том, что формально захватническая война признается международным преступлением, но не предусмотрено никакого наказания. Разве что, если агрессию совершило государство, которое ратифицировало так называемые Кампальские дополнения к Римскому статуту МУС.

Россия этого, конечно же, не сделала. Поэтому украинская идея была в том, чтобы создать специальный международный механизм наказания – свой Нюрнбергский трибунал для Путина и его близкого круга.

Украинский МИД предложил партнерам действительно идеальный трибунал.

Речь шла о том, чтобы обойти российское вето в Совбезе ООН и принять решение Генассамблеи ООН о создании международного спецсуда, отдельной институции для расследования одного-единственного преступления – российской агрессии против Украины.

Почему же Запад оказался не в восторге от идеи сильного трибунала для Путина?

Реальная причина этого: несколько западных столиц, включая Вашингтон, опасаются, что их самих впоследствии накажут "по российской схеме".

В понедельник в Киеве состоялась международная конференция по созданию спецтрибунала, и один из ее ключевых спикеров – заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов – впервые признал, что Украина идет на уступки, чтобы диалог по созданию трибунала не зашел в тупик.

По его словам, Киев теперь уже не отвергает возможность создания так называемого "интернационализированного" или гибридного трибунала, на котором настаивают, в частности, США. Единственное требование Украины – это то, что в случае создания гибридного трибунала его основой не должна стать украинская судебная система, как партнеры предлагали изначально.

"Компромиссом может быть создание интернационализированного трибунала как части судебной системы другой страны, чья судебная система вызывает доверие", – заявил Смирнов добавив, что говорит это "в качестве анонса".

Источники "Европейской правды" оценивают этот вариант как не просто "возможный", а как рабочее решение, которое теперь надо согласовывать в деталях.

Место, в котором должен заработать новосозданный гибридный трибунал, также уже определено, – город Гаага в Нидерландах.

Нидерландское правительство уже дало на это предварительное согласие; Гаага также удобна тем, что там действуют другие международные суды, а также будет действовать реестр преступлений РФ, где будут собраны доказательства масштабов агрессии. Наконец, там уже состоялся суд над причастными к сбиванию MH17 на Донбассе.

Очевидно, к работе присоединятся также украинские и другие судьи, да и вообще состав этого интернационализированного суда придется сформировать – и здесь есть договоренность с Советом Европы о том, что он поможет с оргвопросами, говорят источники.

Как юридически будет создан этот "гаагский трибунал"? Этот вопрос остается открытым. Есть несколько опций.

Но для украинской стороны важно, чтобы после того, как "гаагский трибунал" будет создан, он получил "благословение" со стороны Генассамблеи ООН, одобрение его действия отдельным решением. И если, скажем, 100 государств поддержат работу такого суда и его задачи – то этот орган де-факто станет международным.

Но главная несогласованная пока деталь – это то, окажется ли среди подсудимых трибунала действующий президент государства-агрессора.

А Смирнов также напомнил, что надо быть реалистичными и признать: физически на скамье подсудимых Путина мы не увидим.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко "Гаагский трибунал" становится реальностью: как Украина и Запад договариваются о спецсуде для Путина.