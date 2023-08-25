Что стоит за обвинениями Польши об "отсутствии благодарности" Украины

В течение последней недели на ЕвроПравде вышло два текста от польских политологов: Лукаша Адамского и Мацея Печинского, которые обобщали претензии Польши к Украине и отмечали, каких шагов от Киева сейчас ждут в Варшаве.

Редактор ЕвроПравды Юрий Панченко проанализировал аргументы польской стороны и подвел промежуточные выводы польско-украинского кризиса. Подробнее – в статье Польша требует "уважения": чем опасны уступки, которых Варшава хочет от Киева.

Несмотря на то, что нынешнее ухудшение отношений произошло не на фоне политики памяти, ей посвящена значительная часть польских претензий.

Хотя оба автора признают, что разговоры о противоречивых страницах украинско-польской истории не ко времени, польская сторона ждет от Украины отмены запрета на поисково-эксгумационные работы, введенного еще в 2017 году.

Также оба польских автора однозначны: в польском обществе есть консенсус относительно неприятия украинского запрета. А соответственно, нежелание Киева идти на уступки способно существенно ослабить поддержку Украины внутри польского общества.

Киев неоднократно заявлял о готовности отменить этот запрет, однако только после символического шага со стороны Варшавы – восстановления в первоначальном виде доски на групповом захоронении воинов УПА, погибших в боях с НКВД, на горе Монастырь.

Это единственное захоронение воинов УПА, полностью легализованное в Польше и находится под защитой польского государства.

О готовности отменить мораторий сразу после восстановления погребальной плиты в Монастыре Киев заявлял еще при президентстве Петра Порошенко.

Впрочем, тогда этот призыв не нашел отклика в Варшаве – шло к президентским выборам, и в Польше откровенно ждали смены власти в Киеве. А потому не собирались давать Порошенко дополнительные преимущества, предпочитая решить этот вопрос уже с его преемником.

Так оно и произошло – сразу после президентских выборов в Украине этот надгробный комплекс восстановили. Причем это приурочили к визиту в Киев польского президента Анджея Дуды.

Впрочем, на новом камне надпись изменили, а фамилии погибших почему-то так и не восстановили.

По свидетельствам нескольких украинских чиновников, президент Дуда лично пообещал Зеленскому вернуть памятник в его первоначальное состояние. Впрочем, это обещание так и не было выполнено.

Вместо этого мы слышим, что Киеву надо забыть об этом требовании и в одностороннем порядке отменить мораторий.

Впрочем, нет сомнений, что на этот раз вопрос эксгумационных работ возник скорее "в дополнение" к главному спору, касающемуся денег и власти.

В Польше не собираются отменять запрет на продажу на внутреннем рынке ряда украинских агротоваров.

И при этом там крайне недовольны желанием Киева обжаловать это решение на уровне Еврокомиссии.

"Польша имеет право защищать своих фермеров", – утверждают наши соседи. И это правильный тезис. Однако и Украина так же имеет право защищать своих фермеров.

Здесь надо напомнить, что изначально возмущение польских фермеров было направлено не против украинского импорта, а против действий польских чиновников. И чтобы не допустить падения рейтингов, в правящей польской партии решили направить этот гнев против украинского зерна. Так Украина невольно стала заложницей польских выборов.

Польша очень много сделала для Украины, в первую очередь – за последние полтора года. Это позволяет надеяться на сохранение стратегических отношений с Варшавой и в будущем – альянс, который может быть полезен обеим сторонам.

Однако отношения, в которых одна сторона имеет гораздо больше прав, чем другая, не имеют хорошей перспективы. Именно об этом должны помнить в Варшаве.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Польша требует "уважения": чем опасны уступки, которых Варшава хочет от Киева.