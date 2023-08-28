Литва планирует закрыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью

В правительстве Литвы объявили о планах закрыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью.

Об этом заявила глава литовского МВД Агне Билотайте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Министерство внутренних дел предложит закрыть еще два пункта. Это пограничные переходы Лаворишкес и Райгард", – сказала министр.

По ее словам, решение о закрытии еще двух пунктов пропуска было принято для того, чтобы уменьшить масштабы контрабанды через границу и перенаправить сотрудников на другие пограничные пункты пропуска.

Ранее Литва объявила о временном закрытии двух из шести пунктов пересечения границы с Беларусью с 18 августа. Были закрыты пункты пропуска возле поселков Шумскас и Тверечюс.

По итогам встречи глав МВД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии 28 августа было согласовано, что граница с Беларусью будет полностью закрыта в случае возникновения "критического инцидента".