В ОП назвали ключевые темы выступления Зеленского на Генассамблее ООН

Президент Владимир Зеленский во время выступления перед Генассамблеей ООН в Нью-Йорке будет говорить о "формуле мира", спецтрибунале и компенсации для возмещения потерь от войны.

Об этом рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, пишет "Европейская правда".

"Президент будет выступать в Генассамблее ООН, где будет говорить и о "формуле мира", и о создании спецтрибунала, и о компенсационном механизме возмещения потерь", – сказал Жовква.

По его словам, визит будет использован "в том или ином формате" для проведения встреч по "формуле мира".

"Будет много двусторонних встреч, в том числе со странами Глобального юга, в том числе и с других континентов. Мы по максимуму используем эту возможность визита в Нью-Йорк, который, уверены, принесет весомые результаты", – добавил заместитель главы ОПУ.

Ранее стало известно, что Путин не поедет на Генассамблею ООН в сентябре, а делегацию России возглавит Лавров

"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Зеленского из 10 пунктов.

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