Литва построит школу и детсад в Буче и инвестирует в целом 18 миллионов евро в образовательную инфраструктуру в городе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Согласно пресс-релизу, опубликованному в четверг, эта сумма включает 0,5 миллиона евро из Программы смягчения изменения климата, которые будут инвестированы в мероприятия по энергоэффективности.

После строительства современная школа будет передана муниципалитету Бучи.

Проект, разработанный литовской архитектурной студией 2L Architects и украинской архитектурной студией Baust Architects, предусматривает комплекс площадью 14 600 квадратных метров, который состоит из школы, детского сада и спортивных сооружений.

Здание будет оснащено тепловыми насосами, геотермальным оборудованием и солнечной электростанцией мощностью 600 кВт. Школу и детсад будут посещать до 880 детей.

Бюджет проекта оценивается в 18 миллионов евро. Открытие школы ожидается 1 сентября 2025 года.

Проект, который администрирует Агентство по управлению проектами в сфере окружающей среды, будет реализовывать компания Nullus по заказу фонда поддержки Support Fund for Bucha School.

Этот фонд основали литовская столичная бизнес-группа BT Invest, действующая в Украине, инфраструктурный фонд BaltCap Infrastructure Fund инвестиционной компании BaltCap и фонд поддержки "1К" общественного активиста Олега Шураева.

Ранее стало известно, что литовский город Паланга этим летом решил принять на отдых детей из Бучи.

В мае сообщалось, что комитет регионов ЕС и Ассоциация городов Украины организуют летние лагеря в странах Евросоюза для украинских детей.