Разведка Эстонии: РФ не способна на прорыв на фронте, поэтому истощает Украину ударами дронов и ракет

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии считает, что российская оккупационная армия не способна осуществить решительный прорыв украинской обороны на фронте.

Оперативную сводку эстонской разведки приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

По данным эстонских разведчиков, из-за неспособности прорвать украинскую оборону РФ пытается истощить экономику и население Украины ударами дронов и ракет.

В сводке сообщается, что за последнюю неделю российские войска атаковали в основном на линии Купянск – Сватово – Кременная, в районе Бахмута и на рубеже Донецк – Авдеевка. Войска РФ достигли минимальных успехов.

В то же время ВСУ добились ограниченных успехов под Бахмутом и на юге в районе Орехова Запорожской области и Большой Новоселки Донецкой области.

Кроме того, украинцы продолжают бить по важным логистическим объектам россиян с целью усложнения снабжения фронтовых частей.

Накануне Министерство обороны Соединенных Штатов зафиксировало продвижение вперед ВСУ во время контрнаступления, однако прогнозирует, что это будет тяжелая и длительная борьба.

Перед этим начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии Ээро Ребо высказал мнение, что украинские войска не достигли быстрого успеха в контрнаступлении из-за того, что силы на поле боя равны.