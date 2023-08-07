В МИД опровергли, что 40-60% украинских дипломатов не возвращаются в Украину

В Министерстве иностранных дел заявили, что обнародованная в СМИ информация о том, что 40-60% украинских дипломатов не возвращаются в Украину, не соответствует действительности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в МИД.

"Зеркало недели" обнародовало новость о якобы невозвращении в Украину 40-60% украинских дипломатов.

"Эта информация абсолютно не соответствует действительности. На самом деле, имеем такую ситуацию: с 24 февраля 2022 года после окончания командировки уволились из МИД и не вернулись в Украину 18 кадровых дипломатов, а также 15 работников, которые работали по контрактам. Последняя категория была трудоустроена за рубежом на фиксированный срок без обязательств дальнейшего трудоустройства в МИД. То есть, если говорить о системе дипломатической службы, то это 18 человек", – заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что в целом предельная численность сотрудников зарубежных дипломатических учреждений Украины – 1485 человек.

"Количество тех, кто не вернулся, на самом деле составляет 1%", – добавили в МИД.

Также отмечается, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба имеет четкую позицию: все дипломаты без исключений должны придерживаться приказов МИД по возвращению после завершения их командировок.

"Показательно, что публикация в "Зеркале недели" с ложной информацией совпала по времени с дискредитационной кампанией против украинских дипломатов, развернутой Службой внешней разведки РФ", – добавили в министерстве.

Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе в очередной раз заявил о необходимости внести изменения в закон о дипломатической службе, чтобы дать послам больше возможностей в осуществлении деятельности за рубежом.

Предыдущая редакция закона "О дипломатической службе" была утверждена парламентом и подписана президентом Петром Порошенко летом 2018 года. Тогда отмечалось, что закон призван повысить престижность дипслужбы и реформировать ее до современных европейских и мировых стандартов.