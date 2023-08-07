Зеленский - в годовщину агрессии РФ против Грузии: Нужна полная деоккупация и наказание агрессора

Президент Владимир Зеленский в понедельник выразил солидарность с Грузией и подтвердил поддержку ее суверенитета в годовщину начала российской вооруженной агрессии 2008 года.

Соответствующее заявление Зеленский опубликовал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"В 15-ю годовщину начала вооруженной агрессии РФ против Грузии выражаем солидарность с грузинским народом и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности этой страны", – подчеркнул глава государства.

"Только полная деоккупация украинских и грузинских земель, наказание российского захватчика и возмещение нанесенного им ущерба вернет мир и стабильность в Европу и мир", – добавил он.

У 15-ту річницю початку збройної агресії РФ проти 🇬🇪 висловлюємо солідарність із грузинським народом і рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності цієї країни. Лише повна деокупація 🇺🇦 та 🇬🇪 земель, покарання 🇷🇺 загарбника й відшкодування завданих ним збитків… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2023

Ранее по случаю 15-летия начала российской вооруженной агрессии против Грузии высказались европейские лидеры, государственный секретарь США и топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Россия ввела свои войска на территорию Грузии 7 августа 2008 года. По итогам войны Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией. 26 августа 2008 года Россия признала "независимость" регионов.

Подробнее о событиях российско-грузинской войны читайте в статье, которую "ЕвроПравда" подготовила к десятой годовщине: 10 лет после войны с Россией. Чего достигла и на что надеется Грузия. Также смотрите новый влог "ЕвроПравды".