Глава МИД Китая поговорил с Лавровым после участия Пекина во встрече по "формуле мира"

Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым после того, как представитель Пекина участвовал во встрече в Саудовской Аравии по украинской "формуле мира".

Как сообщает "Европейская правда", сообщение об этом разместил МИД Китая.

Китайский топ-дипломат в разговоре с Лавровым отметил "новый прогресс" в стратегической координации и практическом сотрудничестве с Москвой после последней поездки лидера Китая в Москву в марте 2023 года.

"Факты доказывают, что Китай и Россия – верные и надежные друзья и хорошие партнеры. Сейчас важнейшая задача для сторон – продолжать реализовывать консенсус, достигнутый главами государств, и работать над постоянным развитием на высоком уровне комплексного стратегического партнерства России и Китая для новой эры", – говорится в сообщении.

Ван И добавил, что Китай и Россия должны координировать действия и продвигать "многополярность мира и демократизацию международных отношений".

По Украине топ-дипломат заявил, что Китай будет придерживаться "независимой и беспристрастной позиции", планирует активно выступать за мирные переговоры и политическое решение.

Лавров, как отмечают, заявил, что Москва соглашается с позицией Китая относительно "политического урегулирования украинского кризиса" и приветствует "конструктивную роль Китая".

Напомним, на выходных в Саудовской Аравии состоялась вторая техническая встреча по подготовке "мирного саммита", который должен зафиксировать поражение РФ в войне, условия репараций и устойчивого мира.

Во встрече приняли участие около 40 стран, в том числе представитель Китая, что в МИД Украины назвали "суперпрорывом".

После встречи в Саудовской Аравии глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина планирует провести два саммита по "формуле мира", представленной Зеленским, один из саммитов – с привлечением России.

Подробнее о встрече в Саудовской Аравии читайте в статье "ЕвроПравды": Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны.