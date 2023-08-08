Италия отменила золотые визы для россиян и белорусов через год после рекомендации ЕС

Правительство Италии приостановило участие граждан России и Беларуси в программе Investor Visa for Italy в июле 2023 года – спустя более года после того, как Европейская комиссия рекомендовала отменить "золотые визы" для россиян и белорусов из-за агрессии против Украины.

Как пишет "Европейская правда", на это обратило внимание итальянское ежемесячное издание Altreconomia.

Об отмене "золотых виз" итальянские власти сообщили, добавив примечание на веб-странице программы. Отмечается, что Министерство экономики Италии приняло решение 14 июля 2023 года на основе рекомендации Еврокомиссии от 28 марта 2022-го.

По данным, которые получила Altreconomia, за этот период программой Investor Visa for Italy воспользовались не менее 36 граждан России, из них визу "инвестора" сроком на два года получили 32.

Россияне – крупнейшая национальная группа получателей итальянских "золотых виз" за 2022 год. Следом за ними идут граждане США и Британии (по 12), еще 23 – граждане из-за пределов ЕС, их национальность не раскрывается из соображений защиты "приватности".

Кроме того, отмечает издание, за прошлый год объем инвестиций по итальянской программе "золотых виз" достиг максимального показателя с 2017-го, с тех пор как этот механизм существует, и составил 32,3 миллиона евро.

В последние годы Европейская комиссия призывала государства-члены ЕС отменить подобные инструменты предоставления видов на жительство, считая их одним из средств легализации финансовых сделок иностранцами.

А после начала полномасштабного нападения России на Украину Еврокомиссия снова объявила противоречивую практику незаконной и рекомендовала странам ЕС рассмотреть возможность отмены такого гражданства – особенно если люди находятся в санкционных списках ЕС или поддерживают агрессивную войну России.

За последние месяцы Португалия, Ирландия, Греция и Мальта отменили или ужесточили порядок предоставления видов на жительство иностранным миллионерам, которые инвестируют в недвижимость.