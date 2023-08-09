Чехия предложила помощь в воплощении "формулы мира" для Украины

Чехия предложила помощь в реализации так называемой "формулы мира" для Украины в сферах ядерной безопасности и преследования военных преступлений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

"Мы с президентом говорили о консультациях, которые состоялись на выходных в Саудовской Аравии в Джидде. Я проинформировал его, что мы предложили профессиональную помощь в выполнении украинского мирного плана из десяти пунктов – особенно в сфере ядерной безопасности и преследования военных преступлений", – сказал глава МИД Чехии Ян Липавский после разговора с президентом Петром Павелом.

Его заместитель Ян Мариан, который представлял министра на консультациях в Джидде, рассказал об этом более подробно.

"От имени Чешской Республики я предложил профессиональную помощь в выполнении первого пункта мирного плана – поддержке ядерной и радиационной безопасности. Мы также готовы помочь в создании специального трибунала по российским военным преступлениям", – рассказал Мариан.

Россия не была приглашена на встречу в Джидде. В ней приняли участие представители Украины, западных стран, Китая, Турции, Бразилии и Индии, а также ЕС.

Встреча дипломатов и правительственных советников четырех десятков стран завершилась без конкретного соглашения, только обязательством, что страны продолжат международные консультации с целью достижения мира.

По словам Мариана, мирные консультации будут продолжаться в этом формате, а также в рабочих группах. Третьим и завершающим этапом процесса должна стать встреча лидеров на высшем уровне, то есть мирный саммит. Но пока, по словам Мариана, было бы преждевременно говорить о том, когда и где он может состояться.

Кроме того, в среду Липавский говорил с Павелом о совместной поездке на Генеральную ассамблею ООН в сентябре. Они также обсудили, как продолжается участие чешских компаний в восстановлении Украины и новую стратегию безопасности.

Напомним, после встречи в Саудовской Аравии глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина планирует провести два саммита по "формуле мира", представленной Зеленским, один из саммитов – с привлечением России.

Сообщалось, что в Джидде участники достигли понимания относительно того, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины, а также верховенства Устава ООН должны быть в основе любого мирного соглашения.

Подробнее о встрече в Саудовской Аравии читайте в статье "ЕвроПравды": Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны