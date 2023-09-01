В США рассказали об итогах визита руководителей антикоррупционных институтов Украины

В течение нескольких последних дней руководители антикоррупционных институций Украины совершили визит в Вашингтон, где провели ряд встреч.

Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба Государственного департамента США, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, визит руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро и Высшего антикоррупционного суда Украины продолжался с 28 августа по 1 сентября.

За эти дни они были приняты в Государственном департаменте США, министерствах юстиции и финансов, а также в Агентстве США по международному развитию (USAID).

В Госдепе отметили, что приверженность Украины борьбе с коррупцией является ключом к ее будущему и реализации ее европейских стремлений.

"Соединенные Штаты приветствуют приверженность Украины антикоррупционным усилиям даже в условиях жестокого полномасштабного вторжения России и поддерживают Украину в ее работе над реализацией ключевых антикоррупционных реформ, направленных на обеспечение ее демократического будущего, построенного на верховенстве права", – говорится в заявлении.

Как отмечено, решительные действия правительства Украины и его независимых антикоррупционных институтов, а также бдительность гражданского общества и средств массовой информации по-прежнему важны для противодействия коррупции, обеспечения прозрачности государственных закупок, укрепления доверия инвесторов и привлечения к ответственности занимающих должности, пользующихся общественным доверием.

Напомним, в июне послы стран G7 представили ключевые рекомендации для Украины по усилению антикоррупционных институций и реформированию судебной системы.