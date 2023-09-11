ЕС о "выборах" россиян в Украине: руководство РФ ответит за эти незаконные действия

Европейский Союз заявил о непризнании российских фейковых "выборов" на оккупированных территориях Украины и подчеркнул, что руководство РФ будет отвечать за последствия этих незаконных действий.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

Европейский Союз решительно осудил проведение этих нелегитимных так называемых "выборов" в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, а также в частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

"Мы решительно отвергаем эту дальнейшую тщетную попытку России легитимизировать или нормализовать свой незаконный военный контроль и попытку аннексии частей украинских территорий. Европейский Союз не признает и не признает ни проведения этих так называемых "выборов", ни их результатов. Политическое руководство России и те, кто причастен к их организации, будут отвечать за последствия этих незаконных действий", – говорится в заявлении.

Боррель отмечает, что эти незаконные так называемые "выборы" в Украине состоялись на фоне принудительной и незаконной выдачи Россией паспортов, в том числе детям, принудительного перемещения и депортации, широкомасштабных и систематических нарушений и злоупотреблений правами человека, а также запугивания и усиления репрессий против граждан Украины со стороны России и ее незаконно назначенной власти на временно оккупированных территориях Украины.

"Европейский Союз высоко оценивает мужество жителей Украины, которые выступили против фиктивного голосования и продолжают сопротивляться российской оккупации. Европейский Союз остается твердо преданным поддержке Украины и ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", – говорится в заявлении, которое также в очередной раз призывает Россию немедленно и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

ЕС также высказал свои замечания относительно проведения региональных выборов на территории России, поскольку они состоялись в условиях жестких ограничений, которые подпитывались агрессией против Украины.

"Российские власти усилили внутренние репрессии, введя цензуру времен войны и продолжив преследование оппозиционных политиков, организаций гражданского общества, независимых СМИ и других критиков, используя репрессивное законодательство и политически мотивированные приговоры. Это привело к ограничению гражданских и политических прав, сделало невозможным участие многих кандидатов в выборах и ограничило выбор российских избирателей и доступ к достоверной информации о кандидатах", – говорится в заявлении.

Совет Европы ранее заявил, что фиктивные "выборы", которые Россия провела на днях на оккупированных территориях Украины, являются недействительными в соответствии с международным правом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон никогда не признает результаты этих псевдовыборов.

Британская разведка утверждает, что проведением псевдовыборов на оккупированных территориях Украины путинская "Единая Россия" стремится закрепить там влияние Кремля.