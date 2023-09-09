Участники саммита G20 призвали возобновить "зерновую сделку"

Участники саммита стран "Группы двадцати" призвали к выполнению Черноморской зерновой инициативы, которую сорвала Россия.

Об этом говорится в совместной итоговой декларации саммита G20, сообщает "Европейская правда".

В заявлении содержится призыв к полной, своевременной и эффективной реализации "зернового соглашения" для обеспечения немедленных и беспрепятственных поставок зерна, продовольствия, удобрений и сырья из Украины и РФ.

Участники саммита также призвали прекратить атаки на соответствующую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что саммит стран "Группы двадцати" согласовал совместную декларацию, несмотря на разногласия между государствами-участниками в вопросе войны РФ против Украины, однако детали еще не известны.

По данным Bloomberg, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров стран "Группы двадцати" удовлетворить некоторые российские требования для восстановления Черноморской зерновой инициативы.

Накануне в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ослабление части санкционного режима против РФ в обмен на восстановление зерновой сделки станет победой российского продовольственного шантажа.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что генсек ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с российской стороной по восстановлению "зернового соглашения". В обмен на это Гутерриш предлагает РФ ослабить некоторые санкции против Москвы.

Напомним, президент РФ Владимир Путин после переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва не готова сразу возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, которую сорвала в июле.