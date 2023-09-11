Госдеп говорит, что позиция по ATACMS для Украины не изменилась

Государственный департамент США прокомментировал вопрос возможной передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа США Мэтью Миллера, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По его словам, на сегодня нет изменений по этому вопросу, хотя Соединенные Штаты продолжают его рассматривать.

"Мы продолжаем вести эти переговоры с нашими украинскими коллегами, а также внутри правительства США, но пока у нас нет позиции, о которой мы можем объявить", – отметил Миллер.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский надеется убедить американского коллегу Джо Байдена в ближайшее время одобрить решение о передаче украинским военным дальнобойных систем ATACMS.

Издание Financial Times на днях сообщило, что президент Байден приближается к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS дальнего радиуса действия.

Как известно, Киев давно просит США о ракетах ATACMS, что позволило бы Украине наносить удары на большую глубину в российский тыл.

Ранее американские СМИ неофициально узнали, что решение о ракетах ATACMS для Украины может быть принято в ближайшее время и они могут войти в один из следующих пакетов помощи.