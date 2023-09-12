Reuters: Украина может получить ракеты США большой дальности с кассетными боеприпасами

Администрация Байдена близка к одобрению поставки в Украину ракет большой дальности с кассетными боеприпасами, заявили четверо американских чиновников Reuters.

Об этом агентство сообщило в публикации 12 сентября, пишет "Европейская правда".

После успешного применения кассетных боеприпасов в артиллерийских снарядах калибра 155 мм в последние месяцы, США рассматривают возможность поставки или армейских тактических ракетных систем ATACMS, которые могут поражать цель на расстоянии до 306 км, или управляемых реактивных снарядов GMLRS с дальностью полета 72 километра, наполненных кассетными бомбами, или обоих.

В случае одобрения поставки любой из этих вариантов США смогут быстро доставить в Украину, сообщило агентство.

Сейчас Украина имеет на вооружении 155-мм артиллерию с максимальной дальностью стрельбы 29 километров, которая может нести до 48 боеприпасов. ATACMS, которую рассматривают для поставки, будет иметь около 300 или более боезарядов.

Ракетная система GMLRS, вариант которой Украина имеет в своем арсенале уже несколько месяцев, способна рассеивать до 404 кассетных боеприпасов.

По словам двух собеседников, поскольку в борьбе Украины с российскими войсками наблюдаются признаки прогресса, администрация стремится поддержать украинских военных в жизненно важный момент.

Белый дом пока отказался комментировать сообщение Reuters.

По словам четырех чиновников, решение об отправке ATACMS или GMLRS с кассетными боеприпасами, или и того, и другого, не является окончательным и все еще может быть отменено.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется убедить американского коллегу Джо Байдена в ближайшее время одобрить решение о передаче украинским военным дальнобойных систем ATACMS, чтобы они получили их уже этой осенью.

Издание Financial Times на днях сообщило, что президент Байден приближается к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS дальнего радиуса действия.

Госдеп США заявил 11 сентября, что позиция по ATACMS для Украины не изменилась.



