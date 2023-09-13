Фон дер Ляйен: Украина много сделала на пути в ЕС, но вступление основывается на заслугах

Украина достигла больших успехов на пути присоединения к Европейскому Союзу после получения статуса кандидата, но полное вступление в ЕС является процессом, основанным на заслугах.

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в своем ежегодном обращении "О положении Европейского Союза", сообщает "Европейская правда".

"Мы знаем, что это нелегкий путь. Вступление в ЕС основывается на заслугах – и комиссия всегда будет отстаивать этот принцип. Это требует упорного труда и лидерства", – сказала фон дер Ляйен.

"Мы видим, каких больших успехов достигла Украина с момента предоставления ей статуса кандидата. И мы видим решимость других стран-кандидатов в проведении реформ", – добавила президент ЕК.

Фон дер Ляйен также напомнила, что Еврокомиссия предложила дополнительные 50 миллиардов евро в течение четырех лет на инвестиции и реформы в Украине.

"Это поможет построить будущее Украины для восстановления современной и процветающей страны", – отметила она.

Напомним, в своей речи фон дер Ляйен объявила, что Европейская комиссия начнет пересмотр политики ЕС и предложит свои идеи относительно того, как должен функционировать Европейский Союз, в связи с будущим присоединением к нему новых членов.

Она также сообщила, что Европейская комиссия предложит продлить временную защиту для украинских граждан, которые получили такой статус в ЕС в связи с полномасштабной войной РФ против Украины.