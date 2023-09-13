Стефанишина встретится с генсеком НАТО в Брюсселе

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в четверг встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса.

"В четверг 14 сентября 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет принимать вице-премьера Украины Ольгу Стефанишину в штаб-квартире НАТО", – отмечают в анонсе.

Общение со СМИ не планируется.

Как известно, по итогам саммита НАТО в Вильнюсе летом 2023 года лидеры Альянса согласились изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

Кроме того, был основан Совет Украина-НАТО. Кроме первого заседания на полях саммита, его также созвали по просьбе Киева после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы.

Также на полях саммита страны G7 согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

Стефанишина считает, что Украина не получила большего на вильнюсском саммите НАТО, поскольку лидеры стран Альянса не рискнули взять на себя слишком большую ответственность.

Вице-премьер заявила также, что Украина будет готова к членству в ЕС через два года, а к вступлению в НАТО – даже раньше.