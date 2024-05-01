Конгрессвумен Грин инициирует отставку спикера Палаты представителей на следующей неделе

Член Палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин заявила о намерениях на следующей неделе инициировать голосование по отставке спикера Майка Джонсона, которого обвиняет в "сговоре" с Демократической партией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

На брифинге перед Капитолием 1 мая Грин заявила, что после избрания спикером Джонсон "стал человеком, которого никто из нас не узнает".

"У нас не будет большинства в Палате представителей, если мы оставим Майка Джонсона (на посту спикера. – Ред.)", – считает она.

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Однопартиец Грин Томас Масси – один из двух республиканцев, которые публично поддержали отставку спикера – признал, что эта инициатива, скорее всего, потерпит поражение в зале заседаний, поскольку демократы в Палате уже пообещали поддержать Джонсона.

"Если это голосование провалится и вся фракция, весь Конгресс поддержит "однопартийный строй", позвольте мне сказать вам кое-что: это не поражение, это победа американского народа, потому что это список имен", – сказала Грин, имея в виду перечень республиканцев, которые не поддержат отставку Джонсона.

Сам спикер накануне резко раскритиковал конгрессвумен заявив, что она не "доказывает, что является" серьезным законодателем. После пресс-конференции Грин Джонсон назвал инициирование отставки "ошибочным для республиканской фракции, ошибочным для института и неправильным для страны".

Как известно, спикер Джонсон поставил на голосование пакет законодательства с помощью для Украины, несмотря на угрозы Марджори Тейлор Грин вынести на голосование вопрос о его отставке. Во время рассмотрения проекта она подала ряд идиотских поправок к закону о помощи Украине.

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