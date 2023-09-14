Ограничение права на обучение на русском языке в Латвии не является дискриминацией - решение ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не увидел дискриминации русскоязычного меньшинства в решении Латвии увеличить долю обучения в школах на государственном языке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в решении суда по делу "Валиуллина и другие против Латвии", обнародованном 14 сентября.

Дело касается изменений в латвийское законодательство от 2018 года, согласно которым возросла доля предметов, которые должны преподаваться в государственных школах на латышском языке, а использование русского языка как языка обучения в результате этого сократилось.

Иск против Латвии подали родители детей, которые относят себя к русскоязычному меньшинству, ссылаясь на ст. 2 Протокола 1 Европейской конвенции по правам человека (право на образование), отдельно и в сочетании со ст. 14 ЕКПЧ (защита от дискриминации).

ЕСПЧ пришел к выводу, что данные законодательные изменения не являются нарушением Конвенции.

В частности, судьи отметили, что закрепленное ст. 2 Протокола 1 право на образование не подразумевает право на образование на конкретном языке, а гарантирует право на образование на одном из официальных языков данного государства. Поскольку латышский язык в Латвии является единственным государственным языком, заявители не могли жаловаться по данному пункту относительно сокращения доли обучения на русском языке. Кроме того, заявители не предоставили конкретных аргументов о том, почему эти изменения имели бы негативные последствия для их возможности получать образование. Поэтому иск в этой части признали неприемлемым.

Также Суд пришел к выводу, что ученики из русскоязычных и латышских семей в школах после реформы, целью которой было преодоление языковой сегрегации в системе образования как наследия советской эпохи, оказались в относительно равных условиях.

В резюме решения отмечается, что Латвия, восстанавливая использование латышского языка как языка образования и постепенно внедряя образовательную реформу, не перешла границы, поскольку сохранила возможность для русскоязычных учеников учиться на родном языке и сохранять свою культуру и идентичность.

"Государство ввело образовательную систему, функционирующую на официальном языке государства, также обеспечивая использование языков меньшинств в разных пропорциях, в зависимости от школы и класса, где учится ученик. Правительство предоставило объективные и разумные обоснования необходимости увеличить использование латышского языка как языка образования в образовательной системе. В итоге, оспариваемая разница в отношении соответствовала законным целям, была пропорциональной и не представляла собой дискриминацию по языковому признаку", – говорится в резюме.

Отметим, решение ЕСПЧ является прецедентным для всех стран-участниц Совета Европы.

Напомним, летом 2023 года ЕСПЧ в полном объеме отклонил все претензии России к Украине по жалобе, которую она подала в 2021 году, требуя в том числе возобновить подачу воды в оккупированный Крым.

Уполномоченная Минюста по делам ЕСПЧ говорит, что Россия продолжает интересоваться производствами против нее в Европейском суде по правам человека, хотя публично заявляет обратное.