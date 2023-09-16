Польский еврокомиссар будет добиваться возвращения запрета ЕС на украинский агроимпорт

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский направил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором просит пересмотреть принятое решение и вернуть запрет на импорт украинского зерна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

"Я не складываю оружия. Я борюсь за восстановление эмбарго ЕС", – заявил Януш Войцеховский.

В письме еврокомиссар в очередной раз приводит данные о положительных последствиях запрета ЕС.

"Почему-то это не доходит, хотя я уже столько раз об этом говорил", – говорит Войцеховский и утверждает, что запрет ЕС стабилизировал рынок и не навредил Украине, которая, несмотря на эмбарго, увеличила свой экспорт.

На вопрос журналиста RMF FM, что повлияло на позицию ЕК, он не сомневается: "Давление Украины решило, мы это четко видим".

Войцеховский считает, что предложенные ЕК меры контроля, которые Украина должна ввести самостоятельно, не сработают.

"Не стоит портить то, что давало хорошие результаты", – критикует решение ЕК еврокомиссар. Войцеховский заявил, что после решения ЕК не продлевать эмбарго, он "с пониманием воспринимает" одностороннее эмбарго, введенное Польшей.

Войцеховский не захотел спекулировать на возможных решениях ЕС после польского эмбарго.

Напомним, в пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения. Причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно.

В то же время Румыния согласилась на компромисс Еврокомиссии по импорту украинского зерна.