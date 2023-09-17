Британская разведка: Россия готовится к украинскому наступлению на Токмак

Российские войска, по оценке разведывательного сообщества Министерства обороны Великобритании, укрепляют оборону стратегически важного города Токмак Запорожской области.

Об этом говорится в воскресной сводке британской разведки, которую цитирует "Европейская правда".

Отмечается, что вокруг Токмака, расположенного примерно в 16 километрах от нынешней линии фронта, российские силы устанавливают дополнительные блокпосты и противотанковые укрепления, а также копают новые окопы в районе, который удерживает 58-я общевойсковая армия РФ.

"Токмак готовятся сделать стержнем второй главной линии обороны России", – считает британская разведка.

Она указывает, что улучшение обороны города, вероятно, свидетельствует о все большем беспокойстве России тактическим проникновением украинских войск через первую основную линию обороны на севере Запорожской области.

В последние недели украинские военные достигли прогресса в наступлении на удерживаемый Россией город Токмак – важный город-барьер, стоящий между украинскими войсками и Мелитополем Запорожской области.

По данным украинской стороны, за последние дни из Токмака в Мелитополь эвакуировали так называемый российский "паспортный стол", а также вывезли сотрудников ФСБ и часть оккупационной администрации.