Латвия отправляет модульные дома для Украины
Вторник, 19 сентября 2023, 15:05
Латвия до конца года передаст Украине 12 модульных домов, два из них планируют отправить на этой неделе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.
В Чернигове дома достанутся семьям, которые потеряли жилье из-за войны.
Как рассказывают на предприятии CMB Housing Factory, которое производит модульные дома, сейчас почти все силы направлены именно на проект для Украины – 12 домов, каждый площадью 55 квадратных метров.
В каждом доме есть кухня, санузел и спальные комнаты, также есть установленный теплонасос "воздух-воздух", который зимой может работать на отопление, а летом как кондиционер.
С первым модульным домом в Чернигов поедет и команда предприятия, чтобы собрать дом на месте и обучить сборке украинских коллег.
Напомним, в апреле Литва завершила строительство модульного городка для 36 семей в Бородянке Киевской области.