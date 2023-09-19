Латвия отправляет модульные дома для Украины

Латвия до конца года передаст Украине 12 модульных домов, два из них планируют отправить на этой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

В Чернигове дома достанутся семьям, которые потеряли жилье из-за войны.

Как рассказывают на предприятии CMB Housing Factory, которое производит модульные дома, сейчас почти все силы направлены именно на проект для Украины – 12 домов, каждый площадью 55 квадратных метров.

LSM

LSM

В каждом доме есть кухня, санузел и спальные комнаты, также есть установленный теплонасос "воздух-воздух", который зимой может работать на отопление, а летом как кондиционер.

С первым модульным домом в Чернигов поедет и команда предприятия, чтобы собрать дом на месте и обучить сборке украинских коллег.

Напомним, в апреле Литва завершила строительство модульного городка для 36 семей в Бородянке Киевской области.