США не стали останавливать военные учения с Арменией из-за операции Азербайджана

США решили не останавливать военные учения своих солдат в Армении, несмотря на начало Азербайджаном операции в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил представитель Пентагона, которого цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Американские солдаты завершат совместные военные учения с армянскими силами в среду, как и планировали, и на них не повлияло начало операции Азербайджана, заявил представитель Вооруженных сил США.

Представитель отметил, что в 10-дневных учениях Eagle Partner 2023, в которых принимают участие 85 американских солдат и 175 армян, не произошло никаких изменений, несмотря на то, что во вторник Азербайджан начал так называемую "антитеррористическую" операцию в регионе Нагорного Карабаха.

"Мы знали, что они проводят операции, но в то время мы не считали, что это угрожает нашим солдатам, и поэтому они остались на время учений", – сказал представитель Пентагона.

19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе.

Европейский Союз, Франция и Германия осудили военные действия Азербайджана, призвав его вернуться к переговорам о будущем Карабаха с Арменией.

Армения обвинила Азербайджан в этнических чистках и агрессии против "народа Карабаха".

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