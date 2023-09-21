Почему украинско-польский кризис был неизбежным и как на него реагируют поляки

15 сентября завершилось общеевросоюзное эмбарго на покупку украинского зерна, а поляки наряду со словаками и венграми отказались открывать свой рынок (при этом разрешая транзит украинского сельхозсырья).

Иск Украины в ВТО в ответ на нарушение стандартов организации вызвал в Варшаве волну возмущения и обвинений украинцев в неблагодарности.

Эти обвинения звучали еще весной. А к ним добавились новые нотки: подавая иск в ВТО, Украина, как оказывается, защищает не своих фермеров, а только олигархов, а к тому же поддерживает немецкую позицию против действующей польской власти.

Подробнее об особенностях украинско-польского кризиса – в статье журналистки (Варшава) Елены Бабаковой Варшава выставила счет за помощь: как в Польше воспринимают торговую войну с Украиной.

Традиционно во время кризисных моментов в польско-украинских отношениях хуже всего не то, что происходит, а то, что об этом говорят политики и эксперты по обе стороны границы.

Если Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН обвинил поляков в "игре в российском театре", то Анджей Дуда в ответ напомнил о тяжелом положении Украины и сравнил ее поведение в зерновом кризисе с "тонущим, хватающимся за соломинку".

Комментарий Дуды стал первым в череде очень критических оценок выступления Зеленского. Характерная реакция – твит депутата Сейма от партии власти "Право и справедливость" (ПиС) Казимежа Смолинского:

"После вчерашнего выступления президента Украины Зеленского, в котором он приравнял Польшу к косвенному союзнику России, можно закрыть раздел добрых отношений Польши с Украиной. Неблагодарность украинских элит оказалась настолько большой, что нельзя оставаться в стороне. Время для перемен".

Партию власти и благосклонных к ней экспертов в поведении украинских чиновников в целом раздражают три обстоятельства: что украинцы не предложили компромисс, что снова прикрывают реальные проблемы в двусторонних отношениях разговорами о российской агентуре и интересах Кремля, и – это, пожалуй, главное – что Киев уладил дело отмены евросоюзного эмбарго в обход Варшавы, напрямую контактируя с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

То есть украинцы пытаются действовать совместно с немцами, с которыми у ПиС напряженные отношения еще с 2015 года.

Для ПиС это дело – сильный удар, ведь годами консерваторы убеждали, что ограничивая миграцию из-за пределов Европы, действуют ради безопасности поляков.

Поэтому самый важный человек в Польше – президент ПиС Ярослав Качиньский – ситуацией с зерном недоволен, но во время встречи с избирателями во Вроцлаве лишь кратко прокомментировал:

"Ничего (в отношениях с Украиной) не изменилось, будем поддерживать вплоть до победы".

Примечательно, что либеральная и левая оппозиция накануне октябрьских парламентских выборов в Польше в целом избегает зерновой темы.

Кто точно выиграет из-за торговой войны и кризиса в межправительственных отношениях, так это польские ультраправые из "Конфедерации".

Они уже полтора года критикуют правительство ПиС за чрезмерную помощь Киеву, злорадно называя Дуду "президентом украинских дел".

Вице-директор Центра Мерошевского Лукаш Адамский в разговоре с RMF 24 подчеркнул, что данная ситуация свидетельствует о различиях между польской и украинской политической культурой – последняя более тяготеет к жестким правилам игры.

"Давайте, мальчики, порадуйте еще дядю Путина", – так описывает последствия этого конфликта Марчин Вырвал, журналист портала Onet, который уже несколько лет подробно освещает события в Украине.

"Вызов украинского посла в польский МИД – это очередной номер в позорном польско-украинском цирке последних дней", – добавляет журналист.

Выборы в Польше и соответствующая популярность острой риторики – лишь одна из причин нынешнего кризиса.

Настоящий баг имеет не случайный, а системный характер: в польско-украинском партнерстве много эмоций, зато мало конструктивных проектов долгосрочного сотрудничества.

Подробнее – в статье Елены Бабаковой Варшава выставила счет за помощь: как в Польше воспринимают торговую войну с Украиной.