Госдеп: Влияние РФ на экспорт зерна из Украины по Черному морю в ближайшие недели уменьшится

В Государственном департаменте США считают, что в ближайшие недели у России, вероятно, будет меньше рычагов влияния на экспорт зерна из Украины через Черное море.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил руководитель Управления по координации санкций Госдепа США Джеймс О'Брайен, сообщает Reuters.

По его словам, все больше судов смогут выходить из украинских портов, а рост расходов может заставить Москву пересмотреть свой отказ от "зерновой сделки".

"Украина уже сейчас располагает несколькими судами, которые вышли из портов и остаются в территориальных водах", – сказал он.

Второй фактор, по его убеждению, заключается в том, что атаки РФ на украинские корабли негативно скажутся на ценообразовании, что приведет к повышению тарифов страхователей, из-за чего расходы со стороны РФ возрастут.

"В течение следующих нескольких недель, я думаю, факторы, которые заставили Россию считать, что она получит выгоду от выхода из (Черноморской зерновой) инициативы, изменятся", – резюмировал он.

"Зерновая сделка", заключенная при посредничестве ООН и Турции, потерпела крах после того, как Россия вышла из нее в одностороннем порядке в июле. С тех пор Москва неоднократно атаковала портовую инфраструктуру Украины.

Ранее сообщалось, что грузовое судно с украинским зерном Resilient Africa, первое судно с агропродукцией, прошедшее по временному коридору в Черном море, прибыло в турецкий пролив Босфор.

Судно вышло из украинского порта Черноморск с 3 тысячами тонн зерна 19 сентября

Напомним, президент РФ Владимир Путин после переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва не готова сразу возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, которую сорвала в июле.