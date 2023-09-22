В ЕС считают недостаточными объяснения Польши по визовому скандалу

Европейская комиссия считает недостаточными объяснения, которые Министерство иностранных дел Польши предоставило относительно визового скандала – разоблаченной схемы по предоставлению виз иностранцам за деньги, в которой участвовали бывшие должностные лица МИД.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает польская радиостанция RMF FM.

Польский МИД направил ответ Европейской комиссии на ее письмо о нарушениях в выдаче виз, сообщив, что прокуратура ведет расследование только по 268 визовым заявкам – небольшой части всех выданных Польшей виз.

Ведомство также указывает, что за период расследования – то есть за полтора года – Варшава выдала в целом более 500 тысяч рабочих виз, из которых почти 80% – гражданам Украины и Беларуси. А краткосрочных шенгенских виз с целью трудоустройства за этот период выдали только 767.

Кроме того, говорят в Польше, расследование касается именно несанкционированного воздействия на консулов, а их же действия соответствовали действующему национальному законодательству и законодательству ЕС.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что ответ польских властей на письмо еврокомиссара по вопросам внутренних дел Илвы Йоханссон с вопросами о "визовом скандале" является "недостаточным".

"Мы считаем, что письмо польских властей не дает достаточных ответов на все вопросы, поставленные комиссаром", – заявила Хиппер, приведя в пример два вопроса: один из них касался типов виз, а другой – консульских учреждений.

Пресс-секретарь сообщила, что Еврокомиссия все еще ждет ответа до 3 октября.

На прошлой неделе польская прокуратура сообщила об объявлении подозрения семи действующим и бывшим чиновникам в рамках "визового скандала", связанного с предоставлением польских виз в посольствах стран Востока за деньги.

На фоне скандала из польского МИДа уволили сотрудника, а также пообещали провести аудит.

Подробнее о визовом скандале в Польше читайте в статье: "Черный лебедь" для польской власти: как визовая афера может изменить результаты выборов.