Протесты в Ереване: количество задержанных приблизилось к 170

Количество задержанных в Ереване за блокирование улиц с требованием отставки премьера возросло до почти 170 человек.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда".

В Ереване продолжаются акции протеста с блокированием улиц, во время которых демонстранты требуют отставки премьера Никола Пашиняна за его реакцию на события в Карабахе. Оппозиция, анонсируя эти протесты, пригрозила "парализовать страну" в следующие три дня.

Протестующие разделились на несколько групп, которые каждые несколько минут перекрывают улицу и призывают прохожих присоединяться.

После появления полиции и предупреждений, что эти действия являются незаконными, люди переходят на другую улицу и повторяют то же самое.

На одной из улиц протестующие перекрыли движение мусорными баками, но нашлись водители, которые потеснили "баррикаду" машинами.

В Министерстве внутренних дел Армении объявили, что по состоянию на 12 часов по местному времени в разных местах в столице задержали 168 участников протестов. Сначала сообщали о полусотне задержаний.

Как известно, в Ереване значительная часть общества восприняла с возмущением то, что соотечественников в Карабахе, как они считают, оставили на произвол судьбы. Во время нескольких акций протеста на прошлой неделе демонстранты пытались прорваться в здание правительства, протестовали также под посольством России.

Между тем в правительстве обвинили российские СМИ в гибридной войне против Армении.

Подробно о последних событиях читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия.