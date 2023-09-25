ЕС предупредил Китай, что его законы могут отпугнуть инвесторов

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил Китаю, что его шпионские и санкционные законы рискуют оттолкнуть инвесторов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в своем выступлении в пекинском университете Цинхуа во время визита в КНР, сообщает DW.

По его словам, компании из стран Евросоюза все чаще ставят под сомнение свое будущее в Китае после недавних правовых и политических изменений в стране.

Домбровскис сказал, что жесткие законы о безопасности и более политизированная бизнес-среда привели к тому, что европейские компании не уверены в своих юридических обязательствах при работе в Китае.

Он указал на то, что новый закон о внешних отношениях, частично направленный на борьбу с иностранными санкциями, а также недавнее обновление антишпионского законодательства вызывают большое беспокойство у бизнес-сообщества ЕС.

"Их неоднозначность дает слишком много пространства для интерпретации. Это означает, что европейским компаниям трудно понять свои обязательства по соблюдению законодательства, что значительно снижает деловое доверие и сдерживает новые инвестиции в Китай", – предупредил еврокомиссар.

Молчаливая поддержка Пекином России на фоне войны в Украине также является большим фактором репутационного риска для Китая, предупредил Домбровскис.

Ожидается, что вице-президент Европейской комиссии выразит свое беспокойство вице-премьеру Китая Хэ Лифену на встрече высокого уровня по вопросам экономики и торговли в понедельник, в том числе недовольство ЕС в отношении торговых дисбалансов.

Четырехдневный визит Домбровскиса начался в субботу. Ему предшествовал отчет Торгово-промышленной палаты ЕС, который показал, что деловое доверие между ЕС и КНР находится на одном из самых низких уровней за последние годы.

Ранее сообщалось, что Евросоюз до 2030 года может попасть в такую же зависимость от Китая по литий-ионным батареям и топливным элементам, как и в случае с российскими энергоносителями до полномасштабной войны против Украины.

Также звучат предложения запретить европейскому бизнесу изготавливать важнейшие современные технологии – "суперкомпьютеры", искусственный интеллект и передовые микросхемы – в Китае и подобных странах