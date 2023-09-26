В Швейцарии одобрили продажу Германии 25 Leopard 2 с условием не передавать их Украине

Швейцарский парламент разрешил армии списать 25 танков Leopard 2 при условии, что танки будут проданы обратно немецкому производителю.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Swissinfo.

Верхняя палата парламента приняла решение 25 голосами против 15 при трех воздержавшихся. Национальное собрание (нижняя палата) одобрило вывод танков из эксплуатации в июне. Решение о фактической перепродаже и ее сроках теперь принадлежит Федеральному совету (правительству).

В феврале правительство Германии обратилось к Швейцарии с просьбой выкупить у нее часть списанных танков немецкой компании Rheinmetall.

По данным Федерального совета, Берлин заверил, что если Швейцария проголосует "за", то танки не попадут в Украину. Наоборот, танки останутся в Германии или других странах ЕС или НАТО и заполнят пробелы в их арсеналах.

Следует отметить, что в июне правительство Швейцарии не разрешило реэкспорт почти сотни танков Leopard 1, которые после модернизации в Германии должны были передать Украине.

Швейцарию критикуют за то, что она запрещает другим государствам передавать Киеву произведенное у нее оружие из соображений нейтралитета. Речь идет в частности о Германии, которая не могла поставлять Украине боеприпасы к самоходным установкам Gepard, но в конце концов наладила их производство внутри страны.

Читайте также: "Деньги не пахнут". Как нейтральная Швейцария помогает и как блокирует помощь Украине.