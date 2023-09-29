Источник: Украина не считает завершенным расследование по падению ракеты в Пшеводуве

Украина не считает, что польское расследование падения ракеты в городе Пшеводув во время массированного ракетного обстрела со стороны России в ноябре 2022 года, в результате которого погибли два человека, является завершенным.

Об этом "Европейской правде" сообщил источник в украинской власти.

По словам собеседника, говорить о завершении расследования по трагедии в Пшеводуве можно в том случае, когда свои результаты расследования подаст и украинская следственная комиссия.

"Этого еще не произошло. Украинская комиссия еще не предоставила своих результатов, поэтому мы не можем говорить, что выводы, озвученные польской стороной, являются окончательными. Так или иначе, нашей вины там нет", – сказал украинский чиновник.

В четверг в правительстве Польши официально заявили, что в приграничном селе Пшеводув в ноябре 2022 года, согласно выводам польских экспертов, упала украинская ракета советского или российского производства.

Перед этим СМИ в Польше опубликовали заключение польских экспертов, согласно которым ракета, которая упала в Пшеводуве, в результате чего погибли два человека, была выпущена силами украинской ПВО.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда 16 ноября назвал произошедшее несчастным случаем. Также он заявил, что понимает президента Украины Владимира Зеленского, который выразил убеждение, что ракета была именно российской.

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