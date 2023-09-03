Россия с конца июня обращается к гражданам соседних стран и мигрантам из Центральной Азии, чтобы завербовать их для участия в боевых действиях в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в воскресенье.

В Армении и Казахстане были замечены объявления в интернете, которые предлагали $5140 начального денежного обеспечения и заработную плату от $1973. В северном Костанайском регионе Казахстана происходят попытки вербовки, направленные на этнических русских.

По крайней мере с мая 2023 года Россия привлекает мигрантов из Центральной Азии к участию в боевых действиях в Украине, обещая им быстрое получение гражданства и зарплату до $4160.

По сообщениям, у узбекских строителей-мигрантов в Мариуполе конфисковали паспорта по прибытии и заставляли вступать в ряды российской армии. В России находится по меньшей мере шесть миллионов мигрантов из Центральной Азии, которых Кремль, вероятно, рассматривает как потенциальных рекрутов.

Россия, вероятно, хочет избежать дальнейших непопулярных внутренних мобилизационных мер в преддверии президентских выборов 2024 года, подчеркивают британские аналитики. Эксплуатация иностранных граждан позволяет Кремлю получить дополнительный персонал для военных действий в условиях растущих потерь.

Накануне Минобороны Великобритании выразило убеждение, что РФ рискует разделить собственные силы, вливая ресурсы в ось вокруг Купянска, в то время, когда продолжаются бои на Ореховском направлении.