Норвегия возглавит усилия НАТО по реформированию украинской сферы оборонных закупок

Норвегия возглавит усилия НАТО по вестернизации украинской практики оборонных закупок, а также будет развивать сотрудничество между странами-членами Альянса и Украиной.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Минобороны Норвегии.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам заявил, что в Украине существуют серьезные проблемы с коррупцией в сфере оборонных закупок.

"С тех пор, как НАТО обратился к Норвегии за помощью в 2014 году, мы поддерживаем Украину в развитии добропорядочности в законах, правилах и процедурах, необходимых для надлежащего осуществления оборонных закупок", – отметил он.

В марте Норвегия заключила с Украиной соглашение о поддержке развития украинской организации по поставке оборонных материалов. К этой работе также присоединились Швеция и Британия.

Теперь Норвегия возглавит анализ того, как НАТО может сделать свой вклад в оборонные закупки в Украине.

Этот сектор должен развиваться в направлении западных стандартов и методов работы. Обзор должен быть завершен в течение года и содержать конкретные меры.

Как сообщалось, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время пребывания в Киеве в четверг подтвердил планы страны передать определенное количество истребителей F-16.

По данным норвежского общественного вещателя NRK, речь может идти о пяти-десяти самолетах.

Также стало известно, что правительство Норвегии передаст Украине зенитные ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T.